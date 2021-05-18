Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’un Bucak ilçesinde yol üzerinde bulunan elektrik direkleri devrilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyü yoluna 2 adet elektrik direği devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından elektrik direkleri kaldırıldıktan sonra kapanan yol trafiğe yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.