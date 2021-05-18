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Paralimpik milli okçu Turan: En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya

DHA

Paralimpik milli okçu Turan: En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya


Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan paralimpik milli okçu Murat Turan, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Burdur'u ve Türkiye'yi temsil edeceğim. En büyük hayalim orada şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, altın madalya alıp ülkemizi onurlandırmak istiyorum" dedi.
Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Paralimpik Milli Okçu Murat Turan, antrenmanlarını Burdur'da sürdürüyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Murat Turan'ı antrenman yaptığı Gazi Atatürk Stadı'nda ziyaret etti. Vali Arslantaş, Murat Turan, antrenörü ve Okçuluk İl Temsilcisi Ahmet Bacak ile görüştü. Günde 6 saatin üzerinde antrenman yaptığını söyleyen Murat Turan, "Hayat istediklerinizi değil, hayal ettiklerinizi, inandıklarınızı size verir. Ben de bu inançla her gün çalışıyorum. Hollanda'daki dünya şampiyonasında rakiplerimin bir çoğunu eledim. Daha iyi olabilmek için her gün günde 6 saatin üzerinde antrenman yapıyorum. Her gün o inançla uyuyup o inançla kalkıyorum. İnşallah ülkeme ve Burdur'a olimpiyat madalyasını getireceğim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Burdur'u ve Türkiye'yi temsil edeceğim. En büyük hayalim orada şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, altın madalya alıp ülkemizi onurlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"2016 RİO OLİMPİYATLARINI KIL PAYI KAÇIRDIM"
2016 Rio Olimpiyatları'na gitmeyi kıl payı kaçırdığını anlatan Turan, "2016'da gidemediğim gün kendime bir söz verip 'kesinlikle 2020 Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacağım' demiştim. 2019 yılında Hollanda'da düzenlenen Paraokçuluk Dünya Şampiyonası'nda hem takım hem bireyselde dünya ikinciliği elde ettim. Tokyo Olimpiyatları'nda da bütün rakiplerimi eleyip şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. 98 gün var. Her gün o inançla yatıp o inançla kalkıp antrenmanlarımı sürdürüyorum" diye konuştu.
AHMET BACAK: UMARIM BURDUR'A OLİMPİYAT MADALYASINI GETİRİRİZ
Murat Turan'ın antrenörü ve Okçuluk Burdur İl Temsilcisi Ahmet Bacak, "Murat'la 2012'den bu yana çalışıyoruz. Geçen yıl olimpiyat kotasını aldık. Burdur'un ilk olimpiyat kotası bu. Paralimpik oyunlarında çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah Burdur'un ilk olimpiyat madalyasını okçuluk branşında alacağımızı düşünüyorum. İyi çalışıyoruz. Umarım Burdur'a olimpiyat madalyasını getiririz" dedi.
Vali Ali Arslantaş da, "Murat'a inanıyoruz. Murat kardeşime ve Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na katılacak diğer milli sporcularımıza da başarılar diliyorum. İnşallah olimpiyat madalyasını Burdur'a getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Vali ve Murat Turan'ın stadyuma girişi
Valinin ok atması
Murat Turan'ın ok atması
Hedef tahtası
Murat Turan'ın açıklamaları
Ahmet Bacak'ın açıklamaları
Vali Ali Arslantaş'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-05-18 17:32:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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