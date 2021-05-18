Burdur'da orman yangını (2)



KONTROL ALTINA ALINDI

Burdur´un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü Karacaören 2 baraj gölü kıyısında kızılçam ormanı ve makilik sahada çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü ve yaklaşık 8 dönümün zarar gördüğü yangına Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Isparta, Eğirdir, Sütçüler ve Bucak´tan itfaiye ekipleri katıldı.

Yangın söndürme çalışmalarını Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy ve Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy yangın yerinden çalışmaları takip etti. Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, "Bucak Orman İşletme Müdürlüğü bölgesinde çıkan yangına ekiplerimiz en kısa sürede müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Isparta, Eğirdir, Sütçüler ve Bucak´tan gelen itfaiye araçlarımız, bir tane su ikmal aracımız ve yine Bucak ve Isparta´dan gelen arazözlerle müdahale edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-05-18 21:46:46



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