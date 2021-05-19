Mahalle sakinlerinden harmandalı eşliğinde 19 Mayıs kutlaması Otomobilin üzerine ses sistemi koyan mahalleliler harmandalı oynadılar

Burdur’da evlerinin önünde arabanın üstüne ses sistemi koyan mahalleliler, harmandalı oynayarak 19 Mayıs’ı kutladı.

Burdur Emek Mahallesi’nde Mehmet İşseven (21), evin önünde bulunan arabasının üstüne ses sistemi kurdu. Ses sisteminden Onuncu Yıl Marşı’nı duyan mahalle sakinleri ise evlerinin önüne indi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için ellerine bayrak alan vatandaşlar daha sonra maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak Harmandalı Zeybeği oynadı. 19 Mayıs’ı yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mehmet İşseven, “19 Mayıs gerekçesiyle maske ve mesafeye uyarak kutlama tarzında 19 Mayıs’ı yaşatmak ve daha çok yaşatabilmek için bu şekilde düzenek kurarak eğlence vermeye karar verdik. Nice 19 Mayıslara” diye konuştu.

17 günlük kapanma sürecinde evlerinde sıkıldıklarını ifade eden ve Harmandalı oynayarak stres attıklarını dile getiren Yasemin Yelda Uysal ise, “17 günlük kapanmadan sonra böyle 19 Mayıs gerekçesiyle stres attık. Geleneğimiz olan 19 Mayısımızı kutladık. Atamızı sevgi ve saygıyla andık” dedi.

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