Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum’dan Salda Gölü'ne dökülen atık suya sert tepki “Arıtmayla alakalı neden meclisten karar çıkmıyor? Kim vermiyor kararı? Bu konunun tartışılacak hiçbir kısmı yok, bunu yapacağız. Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP'tan hibe veriyoruz." CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: "Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum. Benim söylediğim bu"

İHA

Bakan Kurum’dan Salda Gölü'ne dökülen atık suya sert tepki “Arıtmayla alakalı neden meclisten karar çıkmıyor? Kim vermiyor kararı? Bu konunun tartışılacak hiçbir kısmı yok, bunu yapacağız. Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP'tan hibe veriyoruz." CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: "Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum. Benim söylediğim bu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne 3 farklı yerden dökülen atık su için arıtma tesisi yapılmadığı için CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e tepki gösterdi. Başkan Şenel ise "Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum." dedi. Bakan Kurum ise "Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP'tan hibe veriyoruz." diye konuştu.

“Buraya 3 ayrı noktadan atık su akıyor”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Salda için hep beraber bir koruma, kurtarma projesi yapıyoruz. Amacımız buranın bu doğal güzelliklerini korumak, gelecek nesillere aktarmak. Biz bunları yaparken, milyonlarca lira para harcarken bir taraftan da Salda’ya atık suları bırakmaya devam edersek, kendi içimizde çelişiriz. Buraya 3 tane şuan alanın atık suları akıyor biliyorsunuz. 2 köyümüzün bir de Yeşilova ilçemizin atık suları maalesef arıtılmadan böyle bırakılıyor. Şimdi biz 2 köyümüzünkini yaptık. Yeşilova’ya da hem hibe desteği hem de Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri'nden (SUKAP) yüzde 50’si hibe biliyorsunuz bu desteği verelim. Kalan kısmına da verebileceğimiz hibeyi sizinle konuştular. O desteği de verelim ve biran önce buranın atık su arıtma tesisini de yapıp hayata geçirelim. Bunu yapmak zorundayız. Onun dışında Yeşilova Belediyesinin başka sıkıntıları var, problemleri var, başka alanda destek verilmesi gerekir, onu ayrı konuşalım. Orada da destek olalım. Orada hiçbir problem yok ama bu arıtmayla alakalı neden meclisten karar çıkmıyor? Kim vermiyor kararı? Bizden dolayı mı çıkmıyor? Başkanım tartışılacak hiçbir kısmı yok. Bunu yapacağız. Biz Yeşilova Belediyemize, halkımıza vereceğimiz destek varsa zaten verdik, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ben gelirlerime göre davranıyorum”
Bakan Kurum’un söylediklerine cevap veren CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, “Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum. Benim söylediğim bu. Onun dışında ben bir şey söylemiyorum” dedi.

“Hiç beklemek yok, hemen başlatın”
Bakan Kurum ise sözlerine şöyle devam etti:
“Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP'tan hibe veriyoruz. Kalan kısmına ilişkin de verebileceğimiz hibeyi hakkaniyet çerçevesinde buraya da, Yeşilova’ya da hibe kısmını veriyorsunuz, kalanını kredilendiriyorsunuz ve süreci başlatıyorsunuz. Hiç beklemek yok, hemen başlatın. Herkes betonlaşacak diyordu, 5 yıldızlı otel olacak diyordu. Bizim yapmak istediğimiz bu. Çiçeğin, böceğin, ekolojik yaşamın sürdüğü bir yer haline getirmek istiyoruz. Hiçbir şekilde buradan bir gelir beklentimiz yok. Tek beklentimiz buranın doğal güzelliğini, yeşil alanını korumak. Bunu da birlikte yapacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum’dan Salda Gölü talimatı Bakan Kurum “Buraları düzenlemeden Ankara’ya gelmeyin” Göl kenarında araç olmayacak
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Salda Gölü talimatı Bakan Kurum ...
Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden ...
Mahalle sakinlerinden harmandalı eşliğinde 19 Mayıs kutlaması Otomobilin üzerine ses sistemi koyan mahalleliler harmandalı oynadılar
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden harmandalı eşliğinde 19 Mayıs ...
Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' ...
Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları Araç konvoyuna vatandaş büyük ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları Araç konvoyuna ...
Burdur'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Burdur'da orman yangını (2)
Burdur’da orman yangını vatandaşlar ve ekipler tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Burdur’da orman yangını vatandaşlar ve ekipler ...
Burdur'da orman yangını
YEREL HABERLER Burdur'da orman yangını
Paralimpik milli okçu Turan: En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
YEREL HABERLER Paralimpik milli okçu Turan: En büyük hayalim ...
Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı
Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı Elektrik kontağından yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri ...
Vali Arslantaş: “Hedefimiz altın madalya”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “Hedefimiz altın madalya”
Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
Burdur’da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Burdur’da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 ...
Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Güngör: “iktidarıyla, muhalefetiyle bütün muhtarlarımızla beraber doğalgaza talibiz ”
YEREL HABERLER Başkan Güngör: “iktidarıyla, muhalefetiyle bütün ...
Paraşütçülerden Türk bayraklı '19 Mayıs' atlayışı
YEREL HABERLER Paraşütçülerden Türk bayraklı '19 Mayıs' atlayışı