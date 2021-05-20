Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır

DHA

Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları inceledi. Salda Gölü'nün 2 yıl önce kötü ve hoyratça kullanıldığını belirten Kurum, "2019 yılı Salda için bir milat oldu. Salda Gölü için çevreci, ekolojik ve doğa koruma eksenli örnek bir projeyi çok kısa sürede hazırladık. Salda Gölü projemizde hemen hemen son noktaya geldik. Yeşilin, beyazın ve mavinin bir arada olduğu Salda Gölü'müz yeryüzünün cennet köşelerinden biri olarak kalacak. Bugün Salda sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır. Bu mirası gözümüz gibi korumak hepimizin vazifesidir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere Burdur'a geldi. Özel uçakla Ankara'dan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen Bakan Kurum, ilk olarak Burdur'daki Bozkurt Mahallesi'nde TOKİ tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden 55 bloktan oluşan 655 konut ve 41 dükkanın yer aldığı inşaat alanında incelemede bulundu. Bakan Kurum daha sonra Burdur Valiliği'ne geçti. Bakan Kurum burada Vali Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Kurum, karşılamada kendisine çiçek veren dünya ikincisi kickboks sporcusu Gökçenur Tarhan ile bir süre sohbet etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum, Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. Makamda Burdur'a yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Bakan Kurum'a Vali Arslantaş kısa bir brifing verdi. Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek bir süre partililerle görüştü.
'2019 YILI SALDA İÇİN BİR MİLAT OLDU'
Bakan Murat Kurum, Valilik ve AK Parti ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyetle Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geçti. Bakan Kurum beraberindekilerle Beyaz Adalar kısmında yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Salda'da halk plajında ve Beyaz Adalar kısmında incelemelerimizi yaptık. Buraya 2 yıl önce yaptığımız ilk ziyaretimizde, Salda Gölü'nde hiç kimsenin kabul edemeyeceği görüntülere şahitlik etmiştik. Bu tablo hepimizi, milletimizi üzen bir tabloydu. Salda Gölü'nü korumak için hemen o gün harekete geçtik. O gün acil alınması gereken önlemlere dair kararlar alarak, Salda Gölü'nü koruma ve kurtarma projemizi başlattık. 2019 yılı Salda için bir milat oldu. Salda Gölü için çevreci, ekolojik ve doğa koruma eksenli örnek bir projeyi çok kısa sürede hazırladık. Bu bölgeyi 14 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararıyla Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan ettik" dedi.
'SALDA GÖLÜ NE YAZIK Kİ KÖTÜ VE HOYRATÇA KULLANILIYORDU'
Çalışmaları sürdürdükleri süreç içerisinde Emine Erdoğan ile Salda'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Salda Gölü projemizde hemen hemen son noktaya geldik. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yeşilin, beyazın ve mavinin bir arada olduğu Salda Gölü'müz yeryüzünün cennet köşelerinden biri olarak kalacak. Peki, bu 2 yıllık süreçte neler yaptık? Burada neler değişti? Salda Gölü ne yazık ki kötü ve hoyratça kullanılıyordu. Gölün hemen kıyısına kadar arabalarla giriliyordu. Yanında kamp kuruluyordu. Ve gelen ziyaretçiler ciddi bir kirliliğe sebep olmaktaydı. Hem bu kirliliği önlemek hem de gölün doğal yapısını muhafaza etmek için ilk önce araçların gölün kıyısına kadar girmesini engelledik. Göle girilen alanı, 3 bin 350 metre ahşap dubalarla araç girişine kapattık. Artık vatandaşlarımız, yürüttüğümüz projeyle doğal sit alanının 2 kilometre uzaklığında araçlarını bırakıyor ve bu alana o şekilde girebiliyor" diye konuştu.
'BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMADIK'
Göl çevresinde derme çatma, gelişi güzel kondurulmuş yapılar olduğunu aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle devam etti:
"Bütün bu yapıları kaldırdık. Yerine vatandaşlarımızın, günübirlik ziyaretlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, toprağa zarar vermeyecek şekilde düzenli alanlar tasarladık. Büfe, bölge halkımıza ekonomik katkı sağlayacak ve yöresel ürünlerini satabilecekleri birimler, duş ve soyunma üniteleri, sağlık birimi ve mescit gibi yapıları, çocuk oyun alanını; gölün 500 metre ötesinde, temelsiz, sökülür takılır, doğa ile uyumlu ahşap malzeme kullanarak yaptık. Alanda konaklama olmayacak. Yine, vatandaşımız için Salda Gölü'nün güzelliğini uzaktan gözlemleyebilecekleri seyir terasları da kuruyoruz. Daha önce taahhüt ettiğimiz gibi bu alanda bir çivi dahi çakmadık. Herhangi bir beton yapı kondurmadık. Çalışmalarımızın yüzde 90'ını tamamladık. İnşallah 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü, doğa dostlarıyla, gönüllülerimizle, minik çevre müfettişlerimizle ve sizlerle birlikte Salda Gölü'nde kutlayacağız. Salda Gölü ve çevresini ÖÇK bölgesi ilan ederek korunan alan büyüklüğünü 44 bin kilometrekareden 295 bin kilometrekareye çıkardık. Yani 8 kat artırdık. Bu alanda doğal yapının bozulmasına ve kirletilmesine 'dur' dedik."
SALDA GÖLÜ ÇEVRESİNE BİSİKLET YOLU YAPILACAK
Alınan tedbirlerle Salda Gölü'nün su kalitesinin iyileştiğini de kaydeden Bakan Kurum, gölü atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak için arıtma tesisi çalışmalarının başladığını, gölde dumansız hava sahası oluşturulduğunu ve kurulan kamera sistemiyle 7/24 gölün izlendiğini anlattı. Göl etrafında doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde bisiklet yolu yapılacağını belirten Bakan Kurum, Salda, Yeşilova, Kayadibi ve Doğanbaba bölgesiyle göl çevresini tamamen dolaşacak ve bu yıl yarısının, önümüzdeki yıl ise tamamının bitirileceği 43 kilometrelik bir güzergah belirlendiğini söyledi.
'SALDA SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, BÜTÜN DÜNYANIN ORTAK MİRASIDIR'
Salda Gölü'nün bilim merkezi olması, ulusal ve uluslararası çalışmaların yürütülmesi, gençlerin, bölgenin doğal yapısı ve ekosistemini yakından takip edebilmesi için bir araştırma alanı oluşturduklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle devam etti:
"Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesine dair çalışmamızı da başlattık. Hakikaten doğa severlerle, yerel yönetimlerimizle, hocalarımızla Salda Gölü'nü en güzel haliyle geleceğe taşıyacak çok güzel bir doğa koruma projesini hayata geçirdik. Bugün Salda sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır. Bu mirası gözümüz gibi korumak hepimizin vazifesidir. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 2 sene önceki Salda ile bugünkü halinin arasında çok büyük bir fark var. Bunu herkes görüyor, hepimiz görüyoruz. Dünyanın göz bebeği olan bu tabiat harikasını evlatlarımıza tüm renklerini, berraklığını, doğallığını koruyarak bırakacağız. Tıpkı bugün olduğu gibi, sonsuza dek Salda Gölü bembeyaz kumları ve turkuaz sularıyla görenleri kendine hayran bırakacak."
GÖLE GELEN ÇİFTE ALTIN HEDİYE ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne fotoğraf çekimi için Denizli'den gelen yeni evli Ümmü ve Ünal Ünalcan çiftiyle de karşılaştı. Çifte mutluluklar dileyen Bakan Kurum, altın hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-05-20 19:24:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum’dan Salda Gölü'ne dökülen atık suya sert tepki “Arıtmayla alakalı neden meclisten karar çıkmıyor? Kim vermiyor kararı? Bu konunun tartışılacak hiçbir kısmı yok, bunu yapacağız. Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP'tan hibe veriyoruz." CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: "Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum. Benim söylediğim bu"
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Salda Gölü'ne dökülen atık suya sert ...
Bakan Kurum’dan Salda Gölü talimatı Bakan Kurum “Buraları düzenlemeden Ankara’ya gelmeyin” Göl kenarında araç olmayacak
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Salda Gölü talimatı Bakan Kurum ...
Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden ...
Mahalle sakinlerinden harmandalı eşliğinde 19 Mayıs kutlaması Otomobilin üzerine ses sistemi koyan mahalleliler harmandalı oynadılar
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden harmandalı eşliğinde 19 Mayıs ...
Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' ...
Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları Araç konvoyuna vatandaş büyük ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları Araç konvoyuna ...
Burdur'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Burdur'da orman yangını (2)
Burdur’da orman yangını vatandaşlar ve ekipler tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Burdur’da orman yangını vatandaşlar ve ekipler ...
Burdur'da orman yangını
YEREL HABERLER Burdur'da orman yangını
Paralimpik milli okçu Turan: En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
YEREL HABERLER Paralimpik milli okçu Turan: En büyük hayalim ...
Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı
Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı Elektrik kontağından yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri ...
Vali Arslantaş: “Hedefimiz altın madalya”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “Hedefimiz altın madalya”
Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Elektrik direkleri devrildi, yol trafiğe kapandı
Burdur’da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Burdur’da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 ...
Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Güngör: “iktidarıyla, muhalefetiyle bütün muhtarlarımızla beraber doğalgaza talibiz ”
YEREL HABERLER Başkan Güngör: “iktidarıyla, muhalefetiyle bütün ...
Paraşütçülerden Türk bayraklı '19 Mayıs' atlayışı
YEREL HABERLER Paraşütçülerden Türk bayraklı '19 Mayıs' atlayışı