Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)

KİBYRA ANTİK KENTİ´NE ZİYARET
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ziyaretinin ardından Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti´nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Kibyra Kazı Başkanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru tarafından alanda yapılan çalışmalarla hakkında bilgi verildi. Bakan Kurum, antik kentte, stadyum, tiyatro binası, Medusa mozaiği ve agorada incelemelerinin ardından Burdur'dan ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-05-20 20:43:07
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.