Arızalı araç taşıyan çekici ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR´un Bucak ilçesinde arızalanan hafif ticari aracı taşıyan çekici ile kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle çekiciden yola düşen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile çekicideki 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında AntalyaBurdur karayolunun Kızılkaya kavşağında meydana geldi. Burdur´dan Antalya yönüne giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 06 BYN 783 plakalı çekici ile 07 Z 8527 plakalı sebze yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çekicinin üzerinde taşınan 07 AGZ 41 plakalı hafif ticari araç yere düştü. Kazada hafif ticari araç içerisinde seyahat eden 4 kişi ile çekicide bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan Neşe Altındal, Seyit Karataş, Ali Samet Akıncı, Sevim Akıncı ve Arap Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ARIZALANIP, GETİRİLİYORDU
Hafif ticari aracın Ankara´da arızalandığı, Antalya´da oturan sürücüsü tarafından tamir ettirilmek üzere çekiciyle taşındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-05-21 00:17:40
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