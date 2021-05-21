Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı Çekicinin üstünde bulunan araç devrildi, içindekiler yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı Çekicinin üstünde bulunan araç devrildi, içindekiler yaralandı

İHA

Burdur'da çekici ile tır çarpıştı: 5 yaralı Çekicinin üstünde bulunan araç devrildi, içindekiler yaralandı

Burdur'da araç yüklü çekici kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesinde bağlı Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Üzerindeki otomobili Antalya'ya götürmekte olan 06 BTN 753 plakalı çekici kamyonet ile 07 Z 8527 plakalı tır çarpıştı. Kazada çekici üzerindeki 07 AGZ 41 plakalı hafif ticari aracın içinde bulunan Ali Samet A., Sevim A., Neşe A. ve Arap A. ile çekici kamyonetin sürücüsü Seyit K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arızalı araç taşıyan çekici ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Arızalı araç taşıyan çekici ile kamyon çarpıştı: 5 ...
Bakan Kurum, Kibyra Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Kibyra Antik Kenti’nde incelemelerde ...
Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, ...
Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, ...
Bakan Kurum’dan Salda Gölü'ne dökülen atık suya sert tepki “Arıtmayla alakalı neden meclisten karar çıkmıyor? Kim vermiyor kararı? Bu konunun tartışılacak hiçbir kısmı yok, bunu yapacağız. Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP'tan hibe veriyoruz." CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: "Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum. Benim söylediğim bu"
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Salda Gölü'ne dökülen atık suya sert ...
Bakan Kurum’dan Salda Gölü talimatı Bakan Kurum “Buraları düzenlemeden Ankara’ya gelmeyin” Göl kenarında araç olmayacak
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Salda Gölü talimatı Bakan Kurum ...
Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Seyir halindeki araçta çıkan yangın büyümeden ...
Mahalle sakinlerinden harmandalı eşliğinde 19 Mayıs kutlaması Otomobilin üzerine ses sistemi koyan mahalleliler harmandalı oynadılar
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden harmandalı eşliğinde 19 Mayıs ...
Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Yanan evinin enkazına bakıp, '50 yıllık yuvam yandı' ...
Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları Araç konvoyuna vatandaş büyük ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları Araç konvoyuna ...