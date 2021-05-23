En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

İklim şartları nedeniyle yıl boyu sergilenemeyen Medusa mozaiği geçen günlerde ziyarete açıldı. Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Medusa mozaiğinin özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectila' denilen yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu özelliğiyle tek olma özelliği taşıdığını vurguladı.Medusa mozaiği ekim ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-23 10:49:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.