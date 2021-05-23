Vali Arslantaş tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, tarlada çapa yapan kadınlarla birlikte çapa yaptı.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kışla Mahallesinde tarlada çapa yapan çiftçi kadınlara eşlik etti.
Bir süre sohbet ettiği kadın çiftçilerle birlikte çapa yapan Vali Arslantaş, kolaylıklar dileyerek, hayırlı bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
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