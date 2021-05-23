Vali Arslantaş, Senir içme suyu kaynağında incelemede bulundu

Ekipler de şok oldu! Ne maske, ne mesafe

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaşanan su kıtlığı problemine çözüm olarak bir dönem aktif olarak kullanılan SenirBurdur içme suyu kaynağında incelemede bulundu.

Hafta sonu bir dizi incelemede bulunan Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Gölü'nün karşı kıyısında bulunan bir dönem aktif olan Senir Burdur İçme Suyu isale hattı kaynağının bulunduğu alanda yerinde incelemede bulundu.

Son yıllarda yağmur ve kar yağışı rejiminde yaşanan azalmalar kaynaklı yeraltı sularında ciddi çekilmeler yaşanmaya başlanan Burdur'da içme suyunun karşılandığı Gökpınar Mevkiindeki kuyulara ek olarak yeni alternatifler değerlendirilmeye başlandı.

Daha önce kullanılan, ek kaynak olarak önemli bir alternatif olabilecek Senir Burdur İçmesuyu İsale hattının tekrar aktif hale getirilebilmesi adına, Senir'de su kuyularının bulunduğu alanda Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı ile birlikte değerlendirmede bulundu.

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