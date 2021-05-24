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Su fabrikasının nakliyesini yapan kamyonculardan zam eylemi Masraflarını karşılayamadıklarını iddia eden kamyoncular kontak kapatarak eylem yaptı “Bu araba bu saatten sonra yürümez, canımıza tak etti” dedi, kontak kapattı

İHA

Su fabrikasının nakliyesini yapan kamyonculardan zam eylemi Masraflarını karşılayamadıklarını iddia eden kamyoncular kontak kapatarak eylem yaptı “Bu araba bu saatten sonra yürümez, canımıza tak etti” dedi, kontak kapattı

Burdur’da taşeron firma aracılığıyla bir su fabrikasının nakliyesini yapan kamyon ve tır şoförleri, aldıkları ücretin masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle kontak kapattı. Ağlasun Uluçınar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Fedai Karaca ise “Bu araba bu saatten sonra yürümez” dedi.
Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir su fabrikasının su nakliyesini yapan Ağlasun Uluçınar Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı kamyon ve tır şoförleri, çalıştıkları taşeron firmadan üç yıldır aynı fiyata yaptıkları nakliye ücretinin arttırılması talebinde bulundu. Fabrika yetkilileri, taşeron firmanın teklifini kabul etmeyince kendilerine muhatap bulamayan kamyon ve tır şoförleri, Isparta Bucak Karayolu üzerinde su fabrikası giriş noktasında kontak kaparak eylem yaptılar. 20 Mayıs Perşembe günü başladıkları kontak kapatma eylemine ,çözüm bulununcaya kadar devam edeceklerini belirten Ağlasun Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Resul Dağ, karşılarında bir muhatap bulamadıklarını, aç, susuz bir şekilde eylemlerine devam edeceklerini, aldıkları ücretin masraflarını karşılayamadığını söyledi. Kimsenin rızkında gözü olmadıklarını belirten Resul Dağ, “İlçemizde bulunan su fabrikalarda çalışmaktaydık. Arkadaşların bize vermiş olduğu nakliye ücretleri artık masraflarımızı karşılayamaz hale geldi. Otoban, köprü, kasko, lastik, yedek parça, akaryakıt zammı derken evimize ekmek götüremez olduk. Perşembe günü itibariyle burada arkadaşlarımızla nöbetteyiz. İlçemizde bulunan fabrikalardan karşımızda bir muhatap görmedik. Hala bekliyoruz. Sesimiz duysunlar diye burada evimize gitmeden, ekmek yemeden aç susuz bir şekilde bekliyoruz. Kimsenin yolunu kesmiyoruz. Sevkiyatını engellemiyoruz. Kimsenin rızkında gözümüz yok. Biz vermiş olduğumuz emeğin karşılığını istiyoruz” dedi.
“Sabrettik ama artık bıçak kemiğe dayandı”
Konuşmasına devam eden Ağlasun Uluçınar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Resul Dağ, “Bu arkadaşlar bu nakliye ücretlerini teklif ederek bize batın diyor. Siz ölün biz yaşayalım diyor. Biz evimize ekmek götüremiyoruz. Araçlarımız sanayiye giriyor parasını ödeyip çıkartamıyoruz. Biz bu ilçede kimsenin ekmeği bozulmasın, işi gücü yolunda gitsin, herkes kazansın, kazan kazan taktiği ile bu şekilde bir nöbete kalkmadık, sabrettik ama artık bıçak kemiğe dayandı” diye konuştu.

"Firma, fabrikayı öne sürüyor, fabrikada muhatap bulamıyoruz"
Kullandığı kamyondan inerek “Bu araba bu saatten sonra yürümez, canımıza tak etti” diye tepki gösteren Ağlasun Uluçınar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Fedai Karaca ise “Şuanda çalıştığımız fabrika ile aramızda bir firma var. Bu firma kooperatif olarak bize istediğimiz fiyata karşılık veremiyor. Karşılık verebilmek için fabrikayı öne sürüyor. Fabrikada ise muhatap bulamıyoruz. Şuandaki sevkiyatlarımızda bize sadece mazot parası ve devlete ödenecek vergi parası veriliyor. Biz evimize 2 ekmek daha götürecek paramız olsun istiyoruz. Biz burada 46 üyeyiz. Herkesin çoluğu çocuğu var. Bu insanlar vatana millete hayırlı evlat yetiştirebilmek için uğraşıyorlar. Ama şuanda lastiği değiştirmeye para yetmiyorsa, bataklığa doğru gidiyorsak, çocuğumun ihtiyaçlarına karşılık veremezsem bu çocuklar ne olacak. Biz hakkımızı alıp vatana millete hayırlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz” diyerek eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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