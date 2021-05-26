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Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü

DHA

Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 5 metrelik sondaj kuyusunda çalışırken meydana gelen göçükte toprak yığınları altında kalan Mehmet Aksakal (70) yaşamını yitirdi.
Olay saat 16.30 sıralarında Yeşilova´ya bağlı Sazak köyünde meydana geldi. Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkisindeki tarlasında bulunan sondaj kuyusunda çalışırken, göçük meydana geldi. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın yığınları altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cansız bedeni çıkarıldı. Aksakal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-05-26 23:27:06

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