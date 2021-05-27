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Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu

DHA

Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da çiftçi Kazım Öz (30), tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle diyaloğunu kamerayla kaydetti. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen paraşütçü arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.
Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan dün sabah atlayış yapan yamaç paraşütçüsü yaklaşık 110 kilometre ilerideki Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait Gelen Çayırı mevkiindeki arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Tarlasına inen paraşütçüyü gören Kazım Öz de motosikletine binip, hemen yanına geldi. Cep telefonunun kamerasını açan Kazım Öz, sosyal medyadan yayın yapmaya başladı. Yerel şiveyle konuşan Kazım Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen yabancı paraşütçü arasında yaşanan ilginç ve güldüren diyaloglar görüntülere yansıdı.
'AKRABALARINI ÇAĞIR, DÖVERLER BAK BURADA'
Paraşütçünün yabancı uyruklu olduğunu anlayan Kazım Öz, önce "Niye ekinin içine iniyorsun?" diye sordu. Paraşütçü ise üzgün olduğunu ve Çameli'nden gelerek tarlaya acil iniş yaptığını söyledi. Paraşütçünün Kanadalı olduğunu öğrenen Kazım Öz gülerek, "Boyuna buraya iniyorsunuz. 3 sene önce de biri indi buraya. Zaten yağmur yok eser yok bir de gelip ekinin içine iniyorsun" dedi. Elindeki telsiz ve diğer cihazları merak edip sorduğu paraşütçüye, "Akrabalarını çağır, insinler buraya, döverler bak burada" diyen Kazım Öz'e paraşütçü ise "Arkadaşlarım buraya gelecek" diye cevap verdi.
'O ZAMAN ALMAN ÇİKOLATASI VER'
Bir süre sonra paraşütçünün arkadaşlarının minibüsle tarlaya geldiğini gören Kazım Öz, "Valla akrabaları geldi yemin olsun. Koşuyorlar" derken, paraşütçüye de "Bana bir şey yaparlar mı? Beni dövmezler değil mi? Gel gel, koş koş" diye seslendi. Paraşütçülerle bir Türk'ün de geldiğini gören Kazım Öz, ona da yaşanan durumu anlattı ve nereden geldiklerini sordu. Tarlasına indiği için ekinlerinin zarar gördüğünü söyleyen Kazım Öz, paraşütçüye, "2 bin euro atacaksınız bana. Hesap numarası vereyim mi? O zaman Alman çikolatası ver. Tabii akrabaların gelmeden önce böyle değildin" diye seslendi. Kazım Öz'ün fotoğraf çektirdiği paraşütçüler daha sonra minibüsle bölgeden ayrıldı.
'ALMAN ÇİKOLATASI, EURO, ESPRİYDİ'
Güldüren diyalogların yaşandığı anları anlatan Kazım Öz, "Paraşüt buraya indi. Ben mobiletle geldim. Biraz Burdur şivesiyle konuştuk. Bundan 2-3 sene önce de gelmişlerdi. Tanıştık, konuştuk, biraz espri yaptık. Kanadalıymış. Telsizle bildirdi, arkadaşları geldi. Denizli Çameli'nden havalanıyorlarmış. Ben balya yaparken daha önce de inmişlerdi. Biraz takıştık. Biraz Alman çikolatası, biraz euro istedik, o espriydi tabii. Türkçe biraz biliyordu. Üç kişi geldi. 'Beni de uçur' dedim. Herhalde ilk başta korktu benden. Özür dilemeye başladı" dedi.
Daha önce uçma deneyimi olmadığını aktaran Kazım Öz, tarlasına inen paraşütçülerden birinden kendisini uçurmasını isteyeceğini de söyledi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-05-27 14:29:12

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