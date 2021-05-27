Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (4)



YÖRÜK KEYFİYESİ HEDİYE EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi´ni ziyaret etti. Belediye Başkanı CHP´li Ali Orkun Ercengiz´i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından esnaf gezisi yaptı. Esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, sorunları da dinledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, caddede şehir içi halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal ve yolcularla da sohbet etti. Kılıçdaroğlu´na Burdur Yörük Kültür Araştırma Derneği üyelerince Gazi Caddesi´nde yöresel Yörük kıyafeti ve çoban kepeneği hediye edilirken, sipsi eşliğinde yöresel müzik dinletisi sunuldu. Kılıçdaroğlu'na ayrıca dernek yöneticileri tarafından Yörük keyfiyesi hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mehmet ÇINAR

2021-05-27 17:00:02



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