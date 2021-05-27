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Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: “Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım” Kılıçdaroğlu’ndan 4 ayaklı kalkınma ve gelişme stratejisi “Demokrasilerde millet yöneticilerden hesap sorar” “Devleti namuslu insanların yönetmesi lazım”

İHA

Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: “Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım” Kılıçdaroğlu’ndan 4 ayaklı kalkınma ve gelişme stratejisi “Demokrasilerde millet yöneticilerden hesap sorar” “Devleti namuslu insanların yönetmesi lazım”

Burdur’da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, “Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım” dedi.
Burdur’a bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu’nda ve muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye geçen Kılıçdaroğlu, seçim çağrısını yineledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin beklemeye tahammülü yok. Çağrımı yaptım, bir daha Burdur'dan yapayım. Ya arkadaşlar bu kadar büyük sıkıntıların altına milleti sokmaya hakkımız var mı? Milletin iradesine saygı. Korkma kardeşim, getir sandığı. Getir sandığı yeniden seçim yapalım, vatandaş seni seçiyorsa başımın üstünde yerin var. Burdur'dan bu çağrımı tekrar yapıyorum. Sayın Erdoğan, halktan korkulmaz. Milli irade her zaman başımızın üzerindedir. Milli iradeden daha büyük bir irade sosyal yaşamımızda yoktur. Hepimizin milli iradeye saygı duymak zorundayız. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Biz bu ülkenin güzel yönetilmesini istiyoruz. Yöneten devletin şeffaf olmasını istiyoruz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olsun istiyoruz” dedi.

“Dört ayaklı bir strateji hayata geçirmek zorundayız”
Konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi nasıl büyütebiliriz. Bunun için biz nasıl bir strateji geliştirmeliyiz. Öyle bir strateji geliştirelim ki farklı siyasi görüşlerde olanlar dahi bu doğrudur diyebilsinler. Dört ayaklı bir strateji hayata geçirmek zorundayız. Dört ayaklı halkayı iç içe geçirmek zorundayız. Nedir bu halkalar? Birinci halkamız şu olmak zorundadır; bu ülkede herkese can ve mal güvenliği olmalıdır. Can ve mal güvenliği özgür bir medya demektir. Ben haksızlığa uğradığımda bağımsız bir yargıya başvurup hakkımı alabilmeliyim. Haksızlığa sadece ben mi uğrayabilirim. sanayici de uğrayabilir, esnaf da uğrayabilir, muhtar da uğrayabilir, işsiz birisi de bir haksızlıkla karşı karşıya kalabilir. Biz bunların tümüne demokrasi diyoruz. Demokrasi olmazsa olmazımızdır. İkinci en önemli halka üreten Türkiye; ekonomi, maliye, para politikası üretim üzerine endekslenmelidir. Üretime teşvik edeceksin. Alın teri dökeni koruyacaksın. Üçüncü strateji; güçlü bir sosyal devlet kurmak zorundayız. Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında olan devlettir. İşsizliğin, yoksulluğun olduğu yerde huzur olmaz. Teknolojiyi bilimi takip etmek zorundasınız. Osmanlı’nın batışı sanayi devrimini kaçırmaktan olmuştur. Teknolojiyi takip etmek zorundayız. Sürdürülebilirlik... 4. ayak da bu. İşi ehline vermek zorundayız. Devlet Planlama Teşkilatı vardı. Yok oldu. Elin oğlu, 50, 100 yılı planlıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz” diye konuştu.

“Demokrasilerde millet yöneticilerden hesap sorar”
Devleti yönetenlerin hesap vermek zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Otoriter rejim değil halkına saygı duyan bir rejim. Baskıcı bir yönetim değil halkının sözlerini sıkıntılarını özgürce dile getirebileceği sözlerin ifade edebileceği rejime geçmek istiyoruz. Bu demokrasi içinde devlet dediğimiz kurumun önemli bir görevi vardır o görev olmazsa olmaz. Devlet şeffaf olmak zorundadır devlet milletine hesap vermek zorundadır yani devleti yönetenler millete hesap vermek zorundadır. Demokrasilerde millet yöneticilerden hesap sorar. Devlet milletine şeffaf olmak, hesap vermek zorundadır” diye konuştu.

“Devleti namuslu insanların yönetmesi lazım”
Cumhurbaşkanının hakem görevinde olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Birileri rahatsız olacak ama devleti namuslu insanların yönetmesi lazım. Devleti soyulacak bir insan gibi görmemeleri lazım. Kaybeden biz oluyoruz, 83 milyon. O yüzden Millet İttifakı olarak güçlendirilmiş bir sistemden yanayız. Devletin bir insanın eline teslim edilmemesi lazım. Bu devlet fazilet, erdem, bilgi üzerine kurulmuştur. Talan üzerine inşa edilen bir devlet yaşayamaz. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Her gün konuşmaması lazım. Ayın belli günlerinde konuşur herkes de ne söyleyecek diye dinler. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Hakemdir. Şimdi bunu yapacak cumhurbaşkanı yok Türkiye’de. Erdemli, namuslu kişi olması lazım. Egemen güçler tarafından mal varlığı ile tehdit edilmemesi lazım. Boğazından haram lokma geçmemesi lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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