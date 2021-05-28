Ambulans alev alev yandı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Altınyayla ilçesinde hasta sevkinden dönen ambulans, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Altınyayla ilçesinden Gölhisar ilçesine hasta sevki için giden Sağlık Bakanlığı'na ait içerisinde üç personel bulunan 15 AB 423 plakalı ambulans, hasta sevkinin iptal edilmesi üzerine saat 15.00 sıralarında Altınyayla'ya dönüşe geçti. GölhisarAltınyayla arasındaki Dirmilcikbeli'nde ambulansın ön tarafı, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Durumu fark eden ambulanstaki görevli personel, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın, durumun bildirilmesi üzerine gelen Gölhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan abulans kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Gölhisar-Altınyayla kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-28 16:42:11



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