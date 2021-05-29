Geleneksel yöntemlerle çıkartıp gramını 100 TL'den satıyor Manzaraya hayran kaldı, hobi olarak gül dikti, yağını çıkarmaya başladı Gül bahçeleri çoğaldı ama toplayacak işçi yok Gül yağının gramı 100 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel yöntemlerle çıkartıp gramını 100 TL'den satıyor Manzaraya hayran kaldı, hobi olarak gül dikti, yağını çıkarmaya başladı Gül bahçeleri çoğaldı ama toplayacak işçi yok Gül yağının gramı 100 TL

İHA

Geleneksel yöntemlerle çıkartıp gramını 100 TL'den satıyor Manzaraya hayran kaldı, hobi olarak gül dikti, yağını çıkarmaya başladı Gül bahçeleri çoğaldı ama toplayacak işçi yok Gül yağının gramı 100 TL

Burdur’da göl manzarasına hayran kalarak yerleştiği köyde hobi olarak gül dikmeye başlayan Ahmet Çiriş (55), geleneksel yöntemlerle gül yağı çıkarıyor.
Burdur Gölü’ne hayran kalan Ahmet Çiriş, ailesi ile birlikte 4 yıl önce Merkez’e bağlı Karakent Köyü’ne yerleşti. Eşi Hayat Çiriş’in de Karakentli olmasından dolayı Karakent Köyü’nü tercih eden Ahmet Çiriş, hobi olarak gül yetiştirmeye başladı. Eşi Hayat Çiriş (52) ve kızı Selen Çiriş (17) ile birlikte bahçesinde yetişen gülleri toplayan Ahmet Çiriş, eskiden bölgede yaşayan köylüler gibi 4 yıldır geleneksel imbik yöntemi ile gül yağı çıkarıyor. 4 buçuk ton gül çiçeğinden 1 kilo gül yağı çıkarıldığını söyleyen Çiriş, geleneksel yöntem ile gül yağının nasıl çıkarıldığını anlattı. Bakır kazanlara koyulan gül çiçeği ve su, 2 saatlik kaynamanın ardından buhar yoluyla soğutularak damacanalara aktarılıyor. Damacanaya biriken su tekrar kaynatılarak gül suyunun içinde bulunan yağların su yüzeyine çıkması sağlanıyor. Daha sonra cam şırınga yardımıyla su yüzeyinin üstünde bulunan yağlar alınarak karanlık bir ortamda muhafaza ediliyor.
“Gül yağının bir gramı 100 TL civarı”
Göl manzarasına hayran kaldıktan sonra köye yerleştiğini ifade eden Çiriş, “4 yıldır bu işle uğraşıyorum. 4 yıl önce geldiğimde bu göl manzarası çok hoşuma gitmişti. Önce hobi olarak başladım. Ancak daha sonra işi büyüttük. Şimdi gül suyu ve gül yağı çıkarıyoruz. Biz kazanın içinden çıkardığımız gül suyu ile gül yağlarını biriktiriyoruz. Şuan gül yağının bir gramı 100 TL civarı” dedi.
Geleneksel yöntemlerle gül yağı çıkarıyor
Eskiden köyde bulunan vatandaşların geleneksel yöntemlerle gül yağı çıkardığını fakat gül yağı fabrikalarının açılmasıyla birlikte bu yöntemin artık kullanılmadığını ifade eden Çiriş, “Biraz önce kazanda gül suyunun nasıl çıktığını birlikte yaparak anlattım. Suyu ve gülü aynı anda bakır kazana koyuyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir süre kaynadıktan sonra çıkan yağlı gül suyunu tekrar alıp ikinci defa kazana koyuyoruz. İkinci defa kazanda yağ ve su birbirinden ayrılıyor. Damacananın üzerinde çok ince bir tabaka meydana geliyor. Yağı cam şırınga ile alıyoruz. Işık görmeyen, güvenli, hava almayacak, kokusu uçmayacak bir yerde muhafaza ediyoruz. Buna geleneksel imbik yöntemi diyoruz. Kazanlar bakırdır. Eskiden köylerde herkes kendi gülünü akşama kadar toplar, sabaha kadar da o çiçeklerden gül suyu ve gül yağı çıkartırmış. Ancak şuan gül yağı fabrikaları olduğu için herkes bu işi bıraktı. Şuan çoğu insanda kazan yok” diye konuştu.
“Gül bahçeleri çoğaldı ama toplayacak işçi yok”
Gül toplayacak işçi bulamadıklarını belirten Çiriş, “Şuan sorunlarımızdan bir tanesi de gül toplamak için işçi sorunlarımız var. Bahçesi büyük olanlar kendi başına toplayamadığı için birkaç yıldır işçi sıkıntısı çekiyoruz. Genelde Güneydoğu’dan Suriye’den işçiler geliyor buraya. Her ne kadar 3, 4 Bin kişi gelse de gül bahçelerinin sayısı çoğaldığı için işçi sayısı yetmiyor” diye ifade etti.
“4 buçuk ton çiçekten 1 kilo yağ çıkıyor”
Gül yağının yurtdışına ihraç edildiğini, suyunun ise iç piyasada temizlik malzemelerinde kullanıldığına değinen Çiriş, gül fiyatların önceki senelere göre sürekli düştüğünü dile getirdi. Çiriş, “Bir başka sorunumuz da gül fiyatları. Biz bu bahçeyi ilk kurduğumuzda 4 yıl önce fiyatı 11 TL civarı olan yaş gül çiçeğinin fiyatı şuan 6.5 TL civarında. Bu sene 5 TL gibi bir fiyattan bahsediliyor. Bunu gül yağı fabrikaları ve Isparta Gül Birlik, fiyatı önceden belirliyorlar. Ona göre yağ fiyatları belirleniyor. 4, 4 buçuk ton gül çiçeğinden 1 kilo yağ elde ediliyor. Bu tabi bulunan tarlanın bakımı, rakımı ve su verme gibi faktörleri var. Rakamı değiştirebilir ama ortalama bir rakamdır. Yağın büyük bir kısmı yurtdışına ihracata gidiyor. Ama gül suyu iç piyasada sabun, el kremi, şampuan gibi ürünlerde kullanılıyor. En son bildiğimiz yağ fiyatları 8 bin Euro civarındaydı. Bu seneki fiyatlar henüz açıklanmadığı için bir şey söyleyemiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü Bu sefer ambulans görevlileri canını zor kurtardı
YEREL HABERLER Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü Bu sefer ...
Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 ...
Çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu
YEREL HABERLER Çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu
Ambulans alev alev yandı
YEREL HABERLER Ambulans alev alev yandı
'Job Mehmet´ kuraklığa teslim oldu
YEREL HABERLER 'Job Mehmet´ kuraklığa teslim oldu
Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: “Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım” Kılıçdaroğlu’ndan 4 ayaklı kalkınma ve gelişme stratejisi “Demokrasilerde millet yöneticilerden hesap sorar” “Devleti namuslu insanların yönetmesi lazım”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: “Korkma ...
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi Yamaç paraşütçüsü: “Sorry (Üzgünüm). Acil iniş yaptım” Çiftçi: “Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya”
YEREL HABERLER Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin ...
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (4)
Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu
YEREL HABERLER Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç ...
Kılıçdaroğlu esnafı gezdi, genç kıza çiçek hediye etti Burdur'un tek kadın otobüs şoförüne başarılar diledi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu esnafı gezdi, genç kıza çiçek hediye ...
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (3)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
YEREL HABERLER Gül yağının litresi 5-7 bin euro
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu İlçe merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanıyor Başkan Emrullah Ünal: “Şehir içinde ulaşımı sağlamak için bisiklet parkları yapacağız”
YEREL HABERLER Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu İlçe ...
Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü/ ...