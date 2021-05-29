Ekiplerin aradığı kayıp kadın, sabah evinde döndü



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Ağlasun ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan zihinsel engelli A.K. (40) adlı kadın, sabaha karşı evine döndü.

Ağlasun ilçesinin Mamak köyünde A.K. dün saat 10.30 sıralarında kayboldu. En son evlerinin kapısının önünde görülen A.K.´ye ulaşamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Burdur AFAD ekipleri, jandarma personeli, Kızılay ekipleri ve köylüler tarafından çalışma başlatıldı. 'Tümce' ve 'Herman' adlı iz takip köpekleri ve AFAD ekiplerinin dronla yaptığı aramalar saat 04.00'e kadar sürdü. Ancak sonuç alınamadı.

Saat 06.00 sıralarında A.K.'nin evine döndüğü belirtildi. Arama çalışmaları da sonlandırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-29 14:39:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.