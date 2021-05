Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman´dan Salda Gölü açıklaması

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, sosyal medyada Salda Gölü'nde yapılan çalışmaların göle zarar verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gölün çekilen bölümünde sarımtırak bir görüntünün ortaya çıktığını aktaran Kahraman, "Paylaşılan görüntüler bakanlığımızca koruma altına alınan hem Beyaz Adalar bölgesinde hem Halk Plajı bölgesinde değildir. Yürütülen koruma çalışmaları ile bunu ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değil" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak ve Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alaçatlı ile Salda Gölü´nün `Belediye Plajı´ olarak bilinen noktasındaki çekilme ve buralardaki sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada olayın Beyaz Adalar bölgesinde yapılan çalışmalardan kaynaklandığı ve göle zarar verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kahraman, gölün Beyaz Adalar kısmında da incelemede bulundu.`KUMLARA BASILMASINA, GÖLE GİRİLMESİNE MÜSAADE ETMİYORUZ´Mehmet Ali Kahraman, "Salda Gölü Beyaz Adalar kısmında 2 yıldır çok önemli bir koruma projesi yürütüyoruz. Burada hiçbir şekilde beyaz kumlara basılmasına bile müsaade etmiyoruz, göle girilmesine müsaade etmiyoruz. Dolayısıyla paylaşılan görüntüler bakanlığımızca koruma altına alınan hem Beyaz Adalar bölgesinde hem Halk Plajı bölgesinde değildir. Yürütülen koruma çalışmaları ile bunu ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değil. Burada günlük ihtiyaçları karşılayacak tesislerde faaliyete geçmediği için gösterilen görüntüler hiçbir şekilde doğru değildir" dedi.`POLEN TOZLARI VE AĞAÇ BİRİKİNTİLERİYLE OLUŞTUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ´Bölgede küçük bir renk değişikliği olan alanda gerekli her türlü numuneleri aldıklarını vurgulayan Kahraman, "Biyolojik numuneler 24 saatte, biyokimyasal numunelerin sonuçları 48 saat içerisinde çıkacak. İlk incelemelerimize göre görüntünün alındığı bölge Halk Plajının bittiği kısımda daha önceden Yeşilova Belediyesi tarafından işletilen bölgenin sazlık ve ağaçlık olan kısmında, gölün de bir miktar çekilmesiyle ortaya çıkan balçık kısımda biriken polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz. İlk izlenimlerimiz o yönde ve bölgede de her sene bunun belli zamanlarda olduğu üniversitedeki hocalarımız ve oradaki vatandaşlar tarafından da bize söylendi" diye konuştu.`ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE KORUMA PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ´Bölgede önceki yıllarda eksik kalan, belediyeler tarafından tamamlanamayan ve yapılamayan alt yapıları da büyük bir kısmını hibe olacak şekilde kendilerinin tamamladığını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, şöyle devam etti:"Göl çerçevesinde bilim insanlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber tamamen şeffaf bir şekilde koruma projesi yürütüyoruz. Dolayısıyla sosyal medyada bu konuya ilgi gösteren herkesi buraya bekliyoruz. Biz kendimiz de buradayız. Gölün etrafını tamamen gezdirip buradaki koruma tedbirlerini kendilerine göstermek isteriz."KAYMAKAM: EKİPLER NUMUNELERİ ALDIYeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, "Mevsimsel durumdan kaynaklı olarak halk plajı mevkiinde bulunan çamlardan ve sazlıkların polenlerinden kaynaklı olarak yağmur ve karın eksik yağmasından dolayı gölün çekilen az bir kısmının sarardığını, bilim adamları ile yaptığımız değerlendirmelerde bunun her yıl gelip geçici bir süreç olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bahsi geçen bölgenin Beyaz Adalar ile alakası yoktur. Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz ve kendilerine bölgeyi göstermeyi öneriyoruz. Yapılan çalışmalarla bir alakası yoktur. Toplum Sağlığı ve Halk Sağlığı'ndan gelen ekipler numuneleri aldı. En kısa zamanda bunun açıklamasını yapacağız. Olumsuz bir durum söz konusu değildir" dedi.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBurdur Valiliği´nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü´nde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtırak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimi tarafından mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme yapılmak üzere gölden numune alınmıştır. Ayrıca Salda Gölü ve havzasını atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin ve Yeşilova ilçesinin atık sularını bertaraf etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe ve desteklerle arıtma tesislerinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

