Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

İHA

Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman Salda Gölü'nde incelemede bulundu. Vali Arslantaş ve Müdür Kahraman, Salda Gölü'nün Halk Plajı bölümünün kıyı kısmında meydana gelen değişimin mevsimsel polenlerden meydana geldiğini ifade etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin atıklarının Salda Gölü'nün rengini değiştirdiği iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin Beyaz Adalar kısmında değil halk plajı kısmında olduğunu ifade eden Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman, meydana gelen değişimin ilk izlenimine göre suyun mevsimsel polenlerden oluştuğunu belirtti. Kahraman “Şuanda Türkiye'nin gözbebeklerinden olan Salda Gölü Özel Koruma Çevre Koruma Bölgesi Beyaz Adalar kısmındayız. Burada yaklaşık 2 senedir koruma çevre projesi yürütüyoruz. Bugün sosyal medyada çok sayıda görüntü dolaştı. Bunların özellikle Beyaz Adalar kısmında olmadığını vurgulamak istiyorum. Sadece Halk Plajı kısmında bir köşe noktasında çok küçük bir alanda daha çok mevsimsel oluştuğunu ve çam polenleri ile saz polenlerinin oluşturduğu bir takım bitkisel atıkların oluşturduğu bir görüntü ile karşılaştık. Bir renk değişimi ile karşılaştık. İlk izlenime göre mevsimsel kaynaklı olduğu düşünülüyor. Numuneleri aldık laboratuvara gönderdik. Sonuçlarına göre daha sağlıklı bir çıkarım mümkün olacaktır. Burayı üst düzey hassasiyetle korumaya çalışıyoruz. Şuanda hiçbir şekilde faaliyette olan bir tesis bulunmamaktadır. Özellikle bakanlığımızca yapılan düzenlemeler çerçevesinde hiçbir tesis şuanda faaliyette değildir. En ileri düzeyde arıtma tesisleri ile yapılmaktadır. Dolayısıyla o görüntülerin bu işle bağlantılı olarak araştırılmasının çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada bu bölgeye ilgi gösteren fakat gelmemiş olan kimseleri de davet etmek istiyorum” dedi.

Salda Gölü’ne gelerek meydana gelen değişimi yerinde inceleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş ise “Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü’nde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtrak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimi tarafından mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme yapılmak üzere gölden numune alınmıştır. Ayrıca Salda Gölü ve havzasını atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin ve Yeşilova ilçesinin atık sularını bertaraf etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe ve desteklerle arıtma tesislerinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır” diye konuştu.

Ayrıca 2 yıl önce bahar polenlerinin Salda Gölü'nün kıyısını sarıya boyadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman´dan Salda Gölü açıklaması
YEREL HABERLER Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman´dan ...
Ekiplerin aradığı kayıp kadın, sabah evinde döndü
YEREL HABERLER Ekiplerin aradığı kayıp kadın, sabah evinde döndü
Burdur’da yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Burdur’da yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
26 yaşındaki Emre, balık tutarken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER 26 yaşındaki Emre, balık tutarken kalp krizinden öldü
Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza
Geleneksel yöntemlerle çıkartıp gramını 100 TL'den satıyor Manzaraya hayran kaldı, hobi olarak gül dikti, yağını çıkarmaya başladı Gül bahçeleri çoğaldı ama toplayacak işçi yok Gül yağının gramı 100 TL
YEREL HABERLER Geleneksel yöntemlerle çıkartıp gramını 100 TL'den ...
Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü Bu sefer ambulans görevlileri canını zor kurtardı
YEREL HABERLER Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü Bu sefer ...
Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 ...
Çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu
YEREL HABERLER Çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu
Ambulans alev alev yandı
YEREL HABERLER Ambulans alev alev yandı
'Job Mehmet´ kuraklığa teslim oldu
YEREL HABERLER 'Job Mehmet´ kuraklığa teslim oldu
Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: “Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım” Kılıçdaroğlu’ndan 4 ayaklı kalkınma ve gelişme stratejisi “Demokrasilerde millet yöneticilerden hesap sorar” “Devleti namuslu insanların yönetmesi lazım”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: “Korkma ...
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (5)
Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi Yamaç paraşütçüsü: “Sorry (Üzgünüm). Acil iniş yaptım” Çiftçi: “Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya”
YEREL HABERLER Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin ...
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (4)
Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu
YEREL HABERLER Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç ...
Kılıçdaroğlu esnafı gezdi, genç kıza çiçek hediye etti Burdur'un tek kadın otobüs şoförüne başarılar diledi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu esnafı gezdi, genç kıza çiçek hediye ...
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (3)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
YEREL HABERLER Gül yağının litresi 5-7 bin euro
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu İlçe merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanıyor Başkan Emrullah Ünal: “Şehir içinde ulaşımı sağlamak için bisiklet parkları yapacağız”
YEREL HABERLER Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu İlçe ...
Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçmesi sonucu öldü/ ...