Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı: 6 yaralı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, otomobille seyir halindeyken Ürdünlü 3 kişi arasında tartışma çıktı. Otomobili yol kenarına çekip tartışmaya devam eden Ürdünlüler, gelen jandarma ekiplerince yatıştırılıp, araçlarına bindirildi. Jandarma, olayla ilgili tutanak tuttuğu sırada arkadan gelen bir başka otomobil, Ürdünlülerin bulunduğu otomobile çarptı. Her iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Burdur´dan Isparta yönüne giden Ürdün uyruklu Faris M.A. Hasan (24), kullandığı 07 EIL 58 plakalı otomobili Askeriye köyü yakınlarında durdurdu. İddiaya göre Faris M.A. Hasan ile aynı araçta birlikte seyahat ettiği Arada Hisham Mohammad Matar (31) ve Rima Abugazi (43) arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları sakinleştirerek, araçlarına yeniden bindirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttuğu sırada ise Necati E.´nin (25) kullandığı 09 SA 112 plakalı otomobil park halinde duran Ürdünlü 3 kişinin bulundugğu otomobile çarptı. Her iki araçta da büyük hasara neden olan kazayı jandarma ekipleri şans eseri yara almadan atlattı.

Kazada Faris M.A. Hasan, Arada Hisham Mohammad Matar ve Rima Abugazi ile diğer araçta bulunan Necati E., Serpil K. (31) ve Barış K. (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-29 23:25:49



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