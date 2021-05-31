Burdur merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Burdur, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Bursa ve İstanbul illerinde yaptığı operasyonda FETÖ/PDY'nin mahrem eğitim yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-05-31 12:51:43



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