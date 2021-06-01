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Başkan Ercengiz’den kantin işletmecilerine gıda kolisi

İHA

Başkan Ercengiz’den kantin işletmecilerine gıda kolisi

Burdur Belediyesi, pandemi sürecinde iş yerleri kapalı durumda olan Kantin işletmecilerine gıda kolisi desteğinde bulundu.
Başkan Ercengiz yaptığı açıklamada “Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen kantin işletme sahiplerine destek olmak amacıyla gıda paketlerimizi, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Orhan Aksoy’a teslim ettik. Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.
Daha sonra Başkan Ercengiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nevruz Gökcüoğlu ile birlikte Küçük Sanayi Sitesinde yeniden masa servisine başlayan çay ocakları, lokantalar ve tostçuları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

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