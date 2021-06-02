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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatalı sollama kaza getirdi, 2’si ağır 3 kişi yaralandı

İHA

Hatalı sollama kaza getirdi, 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Burdur’un Bucak ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobilin önce tıra ardından da aynı yönde seyreden otomobille çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında AntalyaBurdur Karayolu’nun Bucak’a bağlı Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta’dan Antalya istikametine giden 07 HRU 97 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeki 07 AOR 157 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada virajı alamayan 07 HRU 97 plakalı otomobil önce karşı yönden gelen 07 ALE 971 plakalı tıra, ardından da solladığı otomobile çarptıktan sonra durabildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazayı görüp duran diğer araçtakiler de olay yerine yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bucak Belediyesi ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Isparta’ya sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan AntalyaIsparta yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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