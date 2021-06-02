Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

18 yaş altı yasaklarla ilgili yeni karar belli oldu!

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’un Bucak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Burdur'un Bucak ilçesi Konak Mahallesi’nde yaşandı. Plakası alınamayan otomobilden H.Ö. isimli vatandaşa 3 el ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği H.Ö. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş eden aracın ve şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.