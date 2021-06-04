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Mahkeme tahliye kararı verdi, adliye koridorları karıştı

DHA

Mahkeme tahliye kararı verdi, adliye koridorları karıştı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 2 yıl önce eşi Güllü Efe'yi (38) döverek
ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Efe (44), 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutuklu geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkemenin tahliye kararı üzerine, tarafların aileleri arasında adliye koridorlarında arbede yaşandı.
Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık 2019 günü, 2 çocuk annesi Güllü Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Güllü Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Güllü Efe'nin kardeşi Necmettin Efe, "Sanık başından beri yalan söylüyor. 'Kasten öldürme'den ceza almasını istiyorum. Sanık, mahkemede iki farklı ifade verdi. En başından beri pişmanlığı yok. Olayın kazaen olması mümkün değil. Kasten ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.
Anne Habibe Efe de, "Kızımı planlayarak öldürdüler" derken, baba ise İbrahim Efe ise "Kızımı planlı öldürdüler, kasten öldürdüler" dedi.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Efe, "Bırakın öldürmeyi, yaralama kastım bile yoktur. Eşimin elinden telefonu almak istediğimde meydana gelen bir olay. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Evim dağıldı, çocuklarım, yuvam dağıldı. Nasıl pişman olmayayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
TAHLİYE KARARI SONRASI ARBEDE
Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Mehmet Efe'yi önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek cezayı 9 yıla, iyi halini göz önünde bulundurarak da 7,5 yıla indirdi. Mahkeme heyeti sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonu çıkışında, aynı zamanda akraba olan Güllü Efe'nin ailesi ile Mehmet Efe'nin yakınları arasında arbede yaşandı. Adliyede görevli polislerin güçlükle ayırdığı taraflar, birbirinden şikayetçi olunca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AİLENİN TAHLİYE TEPKİSİ
Mahkeme çıkışında konuşan Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, "Ben adalet bekliyordum. Daha bu kanunlarla çok kadın öldürülür, çok cinayet işlenir. Adam kadının beynini patlattı, öldürdü. Tahliye oldu" dedi.
Habibe Efe ise, "Yavrum 'Boşanayım' dedi. 'İki çocuğun var yuvan yıkılmasın' dedik. Ah Güllüm, yaktın beni Güllüm. Köpek kadar değerin yokmuş Güllüm. Keşke sığınma evine gideydin yavrum. Caninin sopasını yedin. Konuşacak bir şey kalmadı kuzum. Ben bittim. Ben yaşamak istemiyorum. O caniyi çıkarsınlar beni cezaevine koysunlar. Başka yolu yok" diye konuştu.
Ailenin avukatı Serdar Dündar ise, "Biz davanın başından beri kasten öldürmeden cezalandırılmasını talep ettik. Savcı mütalaasında indirimsiz kasten yaralamadan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, hem bizim, hem savcının talepleri dışında neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamadan ceza verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı ve tahliye etti. Neticede eşini öyle ya da böyle öldürdüğü bir dosyaya baktık, bunun neticesinde 7 yıl 6 ay gibi komik bir ceza ve tahliye verilmesi hem vicdanlara uymuyor hem adaletin tecellisine uygun bir ceza değil. Biz üst mahkemede bu kararın değişeceğini düşünüyoruz. Sanık kasten, bilerek, kafasını öldürünceye kadar vurarak ölüme sebebiyet vermiştir. Bir kadının ölümünün cezasının bu kadar az olmayacağını düşünüyorum. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-06-04 11:12:22

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