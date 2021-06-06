Burdur’da muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri belli oldu İkametgah yüzünden mazbatasını geri veren kadın muhtar yeniden görev başında

Burdur’da 2 köy ve 2 mahallede gerçekleşen muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri belli oldu. Yapılan seçimde Kocaaliler Beldesi Karşıyaka Mahallesi'nde 9 günlük ikametgah sorunu yüzünden mazbatasını geri vermek zorunda kalan Mürüvvet Şimşek 82 oy farkla yeniden muhtar oldu.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde tekrarlanan seçim kapsamında Gölhisar Fatih Mahallesi Yeşilova Sazak Köyü, Bucak Kocaaliler Beldesi Karşıkaya Mahallesi ve Burdur Kumluca Köyü’nde halk yeniden sandığa gitti.

Gölhisar İlçesi Fatih Mahallesi’nde 9 Adayın yarıştığı seçimde 427 oy ile Ali Aksoy, sandıktan muhtar olarak çıkan isim olurken Kocaaliler Beldesi Karşıyaka Mahallesi’nde ikametgah sorunu yüzünden mazbatasını geri vermek zorunda kalan Mürüvvet Şimşek, en yakın rakibine 82 oy fark atarak yeniden muhtar olarak seçildi. Fatih Mahallesi’nde Ali Aksoy 427 oy, Halil Kavcakar 134 oy, Hüseyin Bayraktar 121 oy Mustafa Özşimsek 98 oy, Muzaffer Erdem 83 oy, Ramazan Özdemir 86 oy, Bayram Vural 60 oy, Cevdet Serttaş 55 oy, Bekir Sunar ise 51 oy aldı. Kocaaliler Beldesi Karşıyaka Mahallesi’nde ise Mürüvvet Şimşek 197 oy, Selim Arısoy 115 oy, Mustafa Yarış 97 oy aldı.

Yeşilova ilçesi Sazak Köyü’nde bir adayın katıldığı seçimde Mevlüt Sakallı 101 oy alarak muhtarlık koltuğuna oturdu. Merkez’e bağlı Kumluca Köyü’nde ise Necip Yayla, Ali Altınkaynak, Ramazan Akkaya ve Fethi Karakaya ihtiyarlık heyeti olarak seçildi.

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