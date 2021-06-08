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Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alacatlı: "Salda Gölü'nde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir"

İHA

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alacatlı: "Salda Gölü'nde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir"

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Salda köyünün kanalizasyonunun Salda Gölü'ne aktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Salda köyünün kanalizasyonunun Salda Gölü'ne aktığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Köyün kanalizasyonunun üç gözlü sızdırmaz fosseptik ve ardından iyi bir doğal arıtmadan geçtikten sonra üç kilometrelik dereden aktığını belirten Alacatlı, dere ağzında herhangi bir kirlenmenin olmadığını ve Salda Gölü'nün dört farklı noktasından alınan numunelerde suyun temiz çıktığını söyledi. Salda Gölü'nün çevresindeki köyler için ileri biyolojik arıtma tesisi ihalesinin 24 Haziran'da yapılacağına dikkat çeken Alacatlı, göl suyunun içme suyu kalitesine yakın olduğunu dile getirdi. Kirlilik iddialarının düzenli şekilde her yıl gündeme getirildiğini ifade eden İl Müdürü Alacatlı, "Salda Gölü'nde dört noktadan her ay düzenli olarak numuneler alınıyor. Çıkan sonuca göre de göl suyu A sınıfı kalitede yüzme suyuna sahip. Bu iddialarla algı oluşturuluyor. İddialara karşı biz de gölün temiz olduğunu, temiz kalması için elimizden gelini yaptığımızı açıklıyoruz. Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. İddialar tabii ki yalan ve asılsız" dedi.

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