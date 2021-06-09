Kuruyan Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)SON yıllarda suyu hızla çekilen, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve tüm olumsuzluklara rağmen gün batımının en güzel izlendiği yerlerin başında gelen Burdur Gölü, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.

Burdur Gölü'nün su seviyesi, son 35 yılda 15 metre düştü. Yapılan çalışmalara göre, çekilme aynı şekilde devam ederse gölün önemli bir kısmı, 2040 yılında kurumuş olacak. Burdur Gölü kuruduğu takdirde, dünyada sadece burada yaşayan `Burdur dişli sazancığı´ adlı balığın nesli de yeryüzünden silinecek. Gölün ev sahipliği yaptığı, nesli küresel ölçekte tehlike altındaki `Dikkuyruk ördeği´ ve diğer su kuşu türlerinin yaşam alanı daralacak. Gölün yarattığı nem ve mikroklima etkisinin ortadan kalkmasıyla, Burdur'un lokomotif sektörleri tarım ve hayvancılık da büyük zarar görecek. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Burdur Gölü, gün batımı güzelliğiyle hayran bırakıyor. Gölün etrafını çevreleyen dağların ardında usulca batan güneş, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz pozlar yakalama imkanı veriyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-06-09 11:39:28



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