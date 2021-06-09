Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı

İHA

Cami imamı, kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı

Burdur’da bir camide imamlık yapan Fatih Yavuz, ailevi sorunları nedeniyle kendisinden yardım isteyen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
Burdur kent merkezindeki 149 Evler Camii'nin imamı Fatih Yavuz, yatsı namazını kıldıktan sonra caminin şadırvanında bıçaklı saldırıya uğradı. Şahıs, Fatih Yavuz’u baldırından 3 defa bıçakladı. Saldırgan ve yanındaki kişi kaçarak uzaklaşırken olay yerine Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cami imamı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Şahıslar herhangi bir tanıdığım husumetli olduğum birileri değil"
Saldırganları daha önce cemaatinde görmediğini, sadece bir gün önce yardım istemek için geldiğinde gördüğünü belirten cami imamı Fatih Yavuz, “Olay dün saat 22.30 gibi, yatsı namazından çıktıktan sonra, cemaat dağıldıktan sonra meydana geldi. Arkadaş şadırvandaydı. Yanında başka biri daha varmış. 'Benden çocuğum rahatsız, ailevi sorunlarım var' diyordu. Bir gün sonra da Ayetel Kürsi, Felak, Nas surelerinin yazılı olduğu kağıdı almak için geldi. Hocam bana bir kağıt verecektin ne yaptın diye sordu. Ben 'kağıt caminin içinde, bir saniye vereyim' dedim. Sonra eline verdim. Öbür şahıs ile tokalaştılar. Diğer şahıs da bana sarılacağım derken bir gün önce gelen arkadaş gelip baldırıma 3 defa bıçak darbesi yaptı. Tahkikat devam ediyor şu an. Yakalanma olmadı şu an arıyorlar. Şahıslar herhangi bir tanıdığım husumetli olduğum birileri değil. Tanımıyorum yani şahısları. Bir gün önce geldi sadece onun dışında hiç görmedim” dedi.
İmamın bıçaklanmasının ardından yardıma giden cami cemaatinden bir vatandaş ise, “İki genç çocuk 1 gün önce geliyor. Hocam ben evliyim, kız arkadaşımdan boşanmak istiyorum. Boşandığımı söyledim dinimizce bu uygun mudur değil midir diye sormuş. Sonra yatsı namazını burada kılmış ve gitmişler. Ertesi gün tekrar yine aynı kişiler geliyor. Hocama yatsı namazında çıktıktan sonra benim iş ne oldu diye soruyorlar. Sonra birisi kucaklıyor. Diğeri de bıçağı 3 defa saplıyor. Daha önce hiç cemaatte görmedik. Biz o gün başka bir camiye gitmiştik. Hocam bizi aradı işte acil bir durum var gelir misin dedi. Biz de o anda hemen buraya geldik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuruyan Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği
YEREL HABERLER Kuruyan Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği
Salda Gölü´nü kirletenler bulundu: İnekler
YEREL HABERLER Salda Gölü´nü kirletenler bulundu: İnekler
İmam, camide bıçaklandı
YEREL HABERLER İmam, camide bıçaklandı
Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alacatlı: "Salda Gölü'nde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir"
YEREL HABERLER Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alacatlı: "Salda ...
Burdur’da şüpheli çanta alarmı Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Burdur’da şüpheli çanta alarmı Çöpe atmak yerine evin ...
Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz ...