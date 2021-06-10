Burdur’da bir köy karantinaya alındı

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Burdur’da bir köy artan korona virüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı İğdir öyü, çok sayıda pozitif Covid19 vakasına rastlanılması ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.

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