Burdur’da mezarlıklar çiçek açacak

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda, rejüjlerde ve mezarlıkta çiçeklendirme çalışmalarına hızla devam ediyor.
Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde Burdur’un dört bir yanına rengarenk çiçekler dikti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “ Şehrimizi güzelleştirmek adına göreve geldiğimiz günden beri gecegündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Gerek parklarımızda gerekse refüjlerde olsun kendi alanlarımız içerisinde çiçek dikiyoruz. Bu çiçekleri belediyemizin kurmuş olduğu seralarda hem uygun fiyata hem de bol çeşit olarak üretiyoruz. Bugün de personelimiz asri mezarlıkta çiçek dikimini tamamladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.