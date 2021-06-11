Burdur’da 38,5 litre kaçak içki yakalandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak içki yapıp satacağı belirlenen şüphelinin evinde yaptığı aramada 38 litre 600 ml kaçak içki ele geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, kaçak içkiye geçit vermiyor. Burdur’da Ö.Ş. isimli şahsın el yapımı içki yapıp piyasaya sürdüğü ihbarını alan ekipler, Ö.Ş.’nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada 33 litre 600 ml viski, 5 litre ise şarap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.Ş. isimli şüpheli şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı.

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