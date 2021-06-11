Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 1 hafta boyunca sürdürdüğü denetimlerde 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL cezai işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör, motosiklet, emniyet kemeri ve koruyucu tertibat ve radarla hız denetimi gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca 3 bin 713 motosiklet, traktör ve otomobilin kontrol edildiği denetimlerde hız kurallarını ihlal eden 77 araç sürücüsüne 33 bin 435 TL, kanunun diğer maddelerini ihlal eden 13 araç sürücüsü hakkında 4 bin 309 TL, 1 traktör sürücüsü hakkında 314 TL, emniyet kemeri kullanmayan 6 araç sürücüsü hakkında 864 TL ve 26 araç sürüsü hakkında 24 bin 640 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 26 araç trafikten men edilirken 1 hacizli araç ve 1 araması olan şahıs yakalandı.

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