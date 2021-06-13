Kazada yaralanan polis, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti (2)

BURDUR´DA TOPRAĞA VERİLDİ
Isparta'da motosikletiyle görev yerine giderken kavşakta otomobille çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Bahadır Dinç memleketi Burdur'da toprağa verildi. Bahadır Dinç'in cenazesi önce Aydınlıkevler´deki annesinin yaşadığı eve getirildi. Burada dua edilip helallik alındıktan sonra Bahadır Dinç, Sultan Dere Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dinç'in cenaze törenine Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Burdur Emniyet Müdür Vekili Erdal Karakaya, ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı.
`ALLAH VERDİ, ALLAH ALDI´
Dinç'in tabutuna örtülen Türk bayrağı Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay tarafından Bahadır Dinç'in annesi Azime Yağlı'ya teslim edildi. Anne Yağlı, "Allah verdi, Allah aldı ne diyeyim. Kaderi böyleymiş" dedi.Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-06-13 18:49:02
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.