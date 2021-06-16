Burdur’da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı

Burdur’da camide imamı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırganlarından biri yakalandı. Diğer saldırganın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Olay, kent merkezindeki 149 Evler Camii'nin bahçesinde meydana gelmişti. İmam Fatih Yavuz’u bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan saldırganların kimlikleri belli oldu. Saldırganlardan H.B., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Bucak’ta yakalandı. Kasten yaralama, yağma, gasp ve tehdit suçlarından kaydı olduğu belirlenen H.B., emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kasten yaralama, tehdit ve 3136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu belirlenen, başka bir suç kaydı ile ilgili mahkemece aranmasının olduğu öğrenilen H.G.'nin ise yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Olayın geçmişi

İmam Fatih Yavuz, yatsı namazını kıldıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından caminin şadırvanında bıçaklı saldırıya uğramıştı. İddiaya göre bir gün önce ailevi sıkıntıları olduğunu belirten bir şahıs cami hocasından yardım istemek için Fatih Yavuz’un yanına gelmişti. Yatsı namazını kılıp giden şahıs ertesi gün tekrar imam Fatih Yavuz’un yanına bir arkadaşı ile birlikte gelerek onu bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Fatih Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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