Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi

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Burdur’da sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binerek denetimde bulundu. 2 gün süren denetimde sürücülerin kurallara uyduğu tespit edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma ekipleri, sürücülerin yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti. 4 toplu taşıma aracının kontrol edildiği denetimde, sürücülerin herhangi bir kural ihlali yapmadığı tespit edildi.

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