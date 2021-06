Salda Gölü'nde güvenlik bu yıl da atlı jandarmaya emanet

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde güvenlik, bu yıl da atlı jandarma timleri tarafından sağlanacak.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı´ndan Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Pınar ve binici astsubay kıdemli çavuşlar Beytullah Dokuzcu ve Mehmet Ali Oflu ile asayiş eğitimi verilen `Uğur´, `Gençer´ ve `Vatan´ adlı üç at, 2 ay süreyle Salda Gölü ve çevresinde görev yapacak. Geçen yıl ilk kez Salda Gölü ve çevresinde görev yapan atlı jandarma timi bu yıl da bölgeye gelerek devriye faaliyetlerine başladı. Atlı jandarma timleri görev süreleri boyunca araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere, piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlarken, doğa ve yaban hayatının korunması ve çevre koruma ile ilgili görevleri de yerine getirecek.

Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, Tim Komutanı Ali Pınar'dan bilgi aldı. Ziyaretçiler de atlı jandarma timleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı jandarma timi iki aylık görev süresinin sonunda Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı´na dönecek.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

