Burdur’da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan sulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan sulanacak

İHA

Burdur’da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan sulanacak

Burdur’da 210 bin dekar alanın sulanacağı yeni sulama sezonunda ülke ekonomisine 252 Milyon TL katkı sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. 2021 yılının Su ve Sulamada Hamle Yılı ilan edilmesinin ardından Burdur’da 1 Mayıs’ta sulama sezonu başladı. Burdur’da başlayan yeni sulama sezonunda 210 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Burdur’da tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 252 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Genel Müdür Yıldız, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı
YEREL HABERLER Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı
Salda Gölü'nde güvenlik bu yıl da atlı jandarmaya emanet
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde güvenlik bu yıl da atlı jandarmaya ...
Jandarma hem kadınları bilgilendirdi, hem çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Jandarma hem kadınları bilgilendirdi, hem çocukları ...
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu ...
Gladyatörler şehri Kibyra, görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Gladyatörler şehri Kibyra, görenleri hayran bırakıyor
(ÖZEL) Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER (ÖZEL) Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef ...
Burdur’da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri yakalandı
YEREL HABERLER Burdur’da imamı bıçaklayan saldırganlardan biri ...
Burdur’da 172 sürücüye ceza yazıldı, 11 sürücünün de ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Burdur’da 172 sürücüye ceza yazıldı, 11 sürücünün de ...
Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi
Camide imamın bıçaklanmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor 
YEREL HABERLER Camide imamın bıçaklanmasıyla ilgili 1 kişi ...
Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Burdur’da polis memuru evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Burdur’da polis memuru evinde ölü bulundu
Polis memuru evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Polis memuru evinde ölü bulundu