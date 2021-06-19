Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Kur’an’dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Kur’an’dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor”

İHA

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Kur’an’dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor”

Bir dizi ziyaret için Burdur’a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur Valiliği ziyaretinin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilim ve Sanat Ödülleri 100. Yıl İstiklal Marşı Ödül Töreni'ne katıldı. Tören'de Bakan Karaismailoğlu, “Kur’an’dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor” diyerek İstiklal Marşı şairine övgüler yağdırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilim Sanat Ödülleri, 100. Yıl İstiklal Marşı Ödül Töreni’ne katılmak için Burdur’a geldi. Burdur Valiliği önünde Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Arslantaş ile makamında görüştü.
Daha sonra Bakan Karaismailoğlu, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Yüzüncü Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül törenine katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Mehmet Akif Ersoy’un 3 şiirinin bestelendiği video gösterimi ile devam etti.

“Kur’an’dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor”
Ödül töreninde konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Kur’an’dan beslenen fikir insanlarının kolay yetişmediğini, Mehmet Akif Ersoy’un bu konuda en güzel örneği olduğunu ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy’u anlattığı konuşmasında “Kanımca onu en iyi tanımlayan, yine kendisinin bir şiirinden süzülen şu sözlerdir: O, zulmü alkışlamayan, zalimi sevmeyen, mazlumun yanında olan millî şairimizdir. Akif, “Biri ecdadıma saldırdı mı; boğarım” diyecek kadar celalli, doğduğundan beri istiklal aşığı bir büyük insandı. Kanayan bir yara görünce, bir yüreğin nasıl parçalandığını onda gördük. Hakkı kaldırmak için gerektiğinde çiğnenmeyi, kamçı yemeği bize O anlattı. Kendisine verilen yüksek rütbeli görevleri, halkının hizmeti için elinin tersi ile itebilen nadir bir şahsiyeti o İstiklal Marşı yarışmasına ‘maddi karşılık’ verileceği için katılmayan, Millî olduğu kadar, Kur’an Meali yazacak kadar dini bir şahsiyetti o Kur’an’dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor. Ülkenin kurtuluşu için canla başla çalışan Millî Şairimizin, ikinci meclisten sonra kurulan hükûmetler tarafından takip ve kovuşturmaya tabi tutulmuş olması hâlâ içimizi burkuyor. Mısır’da yaşamak zorunda kaldığı 11 yıl boyunca ülkeyi yönetenlere aleyhte tek bir söz etmemesi, ancak ve ancak onun vatan ve milletine olan derin bağlılığı ile ifade edilebilir. Doğu ile Batı’yı maneviyat potasında birleştiren, Asım’ın nesilleri için kendini heder eden bu büyük insana hayran kalmadan edemiyor, onu anlatmak için kelimeler bulamıyorum” dedi.
Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Yüzüncü Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül töreninde ödül alanları tebrik eden Bakan Karaismailoğlu, “100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere, siz değerli katılımcılara ve öğrenci kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükûmetlerimiz döneminde, millî şairimize olan vefa borcumuzu ödemek için gayret ederken, adının ve hatırasının yaşatılması için var gücümüzle çabalıyoruz. Ersoy’un adının bir üniversite ile yaşatılması bile bunun en güzel örneğidir. Biz, yokluk içinde zenginliği, dar zamanda ümitvar olmayı, hüzün ve hazan zamanında bile kin gütmemeyi ondan öğrendik. Kuşkusuz daha öğrenecek çok şeyimiz var” diyerek İstiklal Marşı’nın son kıtasını okuyarak sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur’da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan sulanacak
YEREL HABERLER Burdur’da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan ...
Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı
YEREL HABERLER Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı
Salda Gölü'nde güvenlik bu yıl da atlı jandarmaya emanet
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde güvenlik bu yıl da atlı jandarmaya ...
Jandarma hem kadınları bilgilendirdi, hem çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Jandarma hem kadınları bilgilendirdi, hem çocukları ...
Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza
Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu ...
Gladyatörler şehri Kibyra, görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Gladyatörler şehri Kibyra, görenleri hayran bırakıyor
(ÖZEL) Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER (ÖZEL) Türkiye Ragbi Milli Takımı'nda hedef ...