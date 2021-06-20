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Annelerinin sütü yetmeyen 3 kuzuyu, inek emziriyor

DHA

Annelerinin sütü yetmeyen 3 kuzuyu, inek emziriyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da annelerinin sütü yetmeyen 3 kuzuyu, aynı ahırdaki inek kendi yavrularıymış gibi emziriyor. Hayvanların sahibi Mustafa Çetiner, "İlk denememizde inek herhangi bir tepki vermedi. Bir süre sonra kuzular da inek de alıştı. Şimdi hiçbir sorun olmadan inek, kuzuları sanki annesiymiş ve kendi yavrularıymış gibi emziriyor" dedi.
Burdur merkeze bağlı Yarıköy'de 30 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Çetiner, çiftliğinde yeni doğan 3 kuzuya annelerinin sütünün yetemediğini fark etti. Çetiner, annesinin sütünün yetmediği 3 kuzuyu aynı ahırda bulunan bir ineği emmeye alıştırdı. Annelerinin sütü yetmeyen biri 3 aylık diğer ikisi 2 aylık olan kuzular, kendi anneleri yerine ahırdaki ineği emerek büyüyor.
'3 VE 2 AYLIKLAR'
Kuzular ile ineklerin aynı ahırda yaşadıkları için birbirlerine alışmış olabileceklerini belirten Mustafa Çetiner, "Kuzulardan biri 3 aylık diğer ikisi de 2 aylık. Doğduklarından sonra annelerinin sütünün yetemediğini fark ettim. Kuzulara aynı ahırda bulunan bir ineği emmeye alıştırmaya karar verdim. İlk denememizde inek herhangi bir tepki vermedi. Böyle böyle her gün kuzuları tutarak emzirdik. Bir süre sonra kuzular da inek de alıştı. Şimdi hiçbir sorun olmadan inek, kuzuları sanki annesiymiş ve kendi yavrularıymış gibi emziriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-06-20 12:45:48

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