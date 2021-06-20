Burdurlu esnaftan yerli turistlere çay jesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdurlu esnaftan yerli turistlere çay jesti

İHA

Burdurlu esnaf, Burdur'u gezmeye gelen yerli turistleri görünce demlediği çaydan çay ikram etti.

Burdurlu esnaftan yerli turistlere çay jesti

Burdurlu esnaf, Burdur’u gezmeye gelen yerli turistleri görünce demlediği çaydan çay ikram etti.
Tarihi ve kültürel alanlarını görmek için İzmir’den Burdur’a gelen bir grup yerli turist, toplanma alanı olan Özgür Mahallesi’nde mola verdi. Mola sırasında çay içmek isteyen yerli turistler, kısıtlama nedeniyle açık iş yeri bulamayınca kısıtlamadan muaf olan Burdurlu bir esnafa çay içebilecekleri bir yer olup olmadığını sordu. Yerli turistleri misafir etmek isteyen esnaf ise çay demleyerek turistlere çay ikramında bulundu.
Yerli turistlere çay ikramında bulunan Mehmet Ali Çetin, “Ben burada esnaflık yapıyorum. Turist kafilesi geldi İzmir’den. Çay içmek için bir yer arıyorlardı. Biz de bizim çayımız var içelim beraber dedik. Önce bir yadırgadılar ne oluyor diye. Ama sonradan çayımızı içtiler, teşekkür ettiler. Biz de umarım kendilerini misafir edebilmişizdir” dedi.
Isparta gül festivalinden dönen ve Burdur’un tarihi ve kültürel alanlarını gezen Kıyame Oğuz, “Ben İzmir’den tur ile geldim. Şu anda Burdur’da esnaf çayı içiyorum. Çok da güzelmiş taze taze. Burdur halkı çok misafirpervermiş. Buradan da Salda Gölü’ne geçeceğiz” diye konuşurken, diğer yerli turist Güzide Uslu ise “Bugün Pazar olduğu için her yer kapalı. Çay bulamadık. Esnaf bize çay yaptı. Oturduk bir güzel çayımızı içiyoruz” diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annelerinin sütü yetmeyen 3 kuzuyu, inek emziriyor
YEREL HABERLER Annelerinin sütü yetmeyen 3 kuzuyu, inek emziriyor
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Yapılması planlanan her yatırıma engel olmaya çalışıyorlar” “26 Haziran’da Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacağız” “Bugüne kadar Burdur’un ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2 milyar 872 milyon lira yatırım yaptık” “Isparta-Burdur Dostluk Yolumuzun, hizmete girmesiyle birlikte, 25 milyon 704 bin lira tasarruf sağlanacaktır”
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Yapılması planlanan ...
Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi Kanal İstanbul (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi ...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Kur’an’dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor”
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Kur’an’dan beslenen ...
Burdur’da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan sulanacak
YEREL HABERLER Burdur’da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan ...
Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı
YEREL HABERLER Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı
Salda Gölü'nde güvenlik bu yıl da atlı jandarmaya emanet
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde güvenlik bu yıl da atlı jandarmaya ...