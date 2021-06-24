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Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu

DHA

Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da iki TIR'ın çarpıştığı kazada, kabinde sıkışan şoför Halil Kırcaburun (70), ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Sanayi kavşağında meydana geldi. Halil Kırcaburun yönetimindeki 07 FBH 92 plakalı inşaat demiri yüklü TIR, Mustafa Altaş (45) yönetimindeki 15 AB 128 plakalı kepek yüklü TIR ile çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Diğer TIR da yan attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
TIR'ın kabininde sıkışan Halil Kırcaburun, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Altaş ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza yapan araçlar, çekiciyle bölgeden kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-06-24 11:51:34

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