Burdur Gölü manzaralı 'mor şölen' ilgi görüyor



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki mor renkli lavanta tarlaları, normalleşme süreciyle yeniden ilgi odağı oldu. Burdur Gölü manzaralı tarlalara gelen tatilciler mor çiçekler arasında dolaşıp, fotoğraf çektiriyor. Lisinia sorumlusu Öztürk Sarıca, "Pandemiden önce 400 bine yakın ziyaretçi gelmişti, geçen yıl pandemiye rağmen 260 bin ziyaretçi geldi. Bu yıl 300 binleri zorlayacağımızı düşünüyorum. Ama insanların evde bunaldığını da düşünürsek belki 400 binli rakamlara ulaşabiliriz" dedi.

Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Burdur Gölü manzaralı tarlalarda dikili lavantalar çiçek açtı. Mor renkli çiçeklerle dolu tarlalar kademeli normalleşme süreciyle eski günlerine dönmeye başladı. Pandemi sürecinde evden çıkamayanlar lavanta tarlalarına yoğun ilgi gösterdi. Tur otobüsleriyle alana gelen ziyaretçiler, lavantalar arasında dolaşıp, Burdur Gölü manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor.

Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaklaşık 11,5 ay ziyarete açık kalacak 'lavanta angustifolia sevtopolis' (erkenci lavantalar) şu anda açmış durumda. Yaklaşık iki hafta sonra 'lavanta intermedia' dediğimiz görseli daha büyük lavantalarımız açacak. İnsanlar pandemi sürecinde bunaldı ve doğa ile buluşmak, lavanta kokuları arasında daha iyi vakit geçirmek istiyorlar. Lavantanın hem dinlendirici hem rahatlatıcı kokusu yanında özellikle mor renkleriyle bir gün dahi olsa geçirebilmek insanları rahatlatıyor ve huzur veriyor" dedi.

Bu yıl lavanta turizminin yoğun geçeceğini düşündüğünü aktaran Sarıca, "Pandemi şartlarına dikkat ederek insanların yapacağı bu tür gezilerde hem sağlığı hem de ülkenin ekonomisi ciddi anlamda etkilenecektir. Önümüzdeki günlerde Türkiye'deki herkesi lavantaları görmeye ve Lisinia Proje Alanı'nı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Pandemiden önce 400 bine yakın ziyaretçi gelmişti, geçen yıl pandemiye rağmen 260 bin ziyaretçi geldi. Bu yıl 300 binleri zorlayacağımızı düşünüyorum. Ama insanların evde bunaldığını da düşünürsek belki 400 binli rakamlara ulaşabiliriz. Buradaki proje alanındaki tanıtım odalarımızı, satış alanlarımız ve daha sonra insanların vakit geçirebileceği alanları genişlettik" diye konuştu.

Ziyarete gelenlere doğal ürünlerin sağlığa etkilerini anlattıklarını belirten Sarıca, "Yapılan bilgilendirmenin ardından da lavanta bahçelerini gezmelerine izin veriliyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-06-25 11:02:30



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