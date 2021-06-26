Kimliğinde fotoğrafı olmayan genç kızın yardımına polis koştu, saniyeler kala sınava yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na kimliğinde fotoğraf olmadan gelen genç kız, polis memurunun yardımıyla sınava saniyeler kala yetiştirildi.

Burdur’da Yükseköğretim Kurumu Sınavı’na katılmak için gelen kız öğrenci, nüfus cüzdanında fotoğraf olmadığı için sınava alınmadı. Genç kızın yardımına koşan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, genç kızı Burdur Valiliği’nde bulunan İl Nüfus Müdürlüğüne götürdü. Nüfus Müdürlüğü’nden geçici kimlik belgesini alan genç kız, sınava saniyeler kala yetişebildi. Konu ile ilgili Burdur Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medyasına yer alan paylaşımda “Kimliğinde fotoğrafı olmayan bir öğrencimiz ekiplerimiz tarafından Nüfus Müdürlüğüne götürülerek işlemleri yapılmış, kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.