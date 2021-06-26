Burdur’un süt üretiminin yüzde 40’ını işleyecek fabrikaya 500 kişi istihdam edilecek

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Süt Fabrikası inşaatında incelemede bulundu.

Vali Arslantaş'a incelemeler sırasında AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Sayın Yasin Uğur, Bucak Kaymakam Vekili Tahir Demir, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak OSB Ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Arslantaş, incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede "Burdur Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından desteklenen, faaliyete geçtiğinde Burdur'un günlük süt üretiminin yüzde 40'ını işleme kapasitesine sahip olacak, 500 kişinin istihdam edileceği Duranlar Süt Fabrikasının Burdur’a hayırlı olsun” dedi.

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