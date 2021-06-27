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Trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ Şube Müdürü gözyaşları arasında toprağa verildi Müdürün eşi ve kız kardeşi cenazenin teslim alınması sırasında baygınlık geçirdi

İHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ Şube Müdürü gözyaşları arasında toprağa verildi Müdürün eşi ve kız kardeşi cenazenin teslim alınması sırasında baygınlık geçirdi

Burdur'da inceleme için gittiği arıtma tesisinden dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hayatını kaybeden DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı toprağa verildi. Kılcı’nın eşi ve kız kardeşi cenazenin alınması sırasında baygınlık geçirdi.
Burdur'da inceleme için gittiği arıtma tesisinden dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı uçurumdan yuvarlanan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı (31), sevenleri ve ailesi tarafından son yolcuğuna uğurlandı. Kılcı’nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı. Morg önünde son vazifesini yerine getirmek için buluşan annesi Hatice Kılcı, babası Ahmet Kılcı, kız kardeşi, arkadaşları ve akrabaları gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılcı'nın eşi Hasibe Kılcı ve kız kardeşi baygınlık geçirdi. Hasibe Kılcı ve kız kardeşini ailesi ve arkadaşları teselli etti. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin de acılı aileye moral vermek için morg önüne geldi. Kılcı ailesinin yanında olan Milletvekili Özçelik, “Dünden beri çok üzüldüğümüz, ömrümüz boyunca da hayatımızın içinde üzüntü duyduğumuz çok üzücü bir olay yaşadık. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz kıymetli bir kardeşimiz gece gündüz kendi kurumunun başarısı için devletimizin imkânlarını vatandaşlarımıza sunmak için çaba gösteren bir kardeşimiz rahmetli oldu. Tabii ki Burdur'umuzun birçok yerinde de onun yaptığı çalışmalar var. Dünden bu tarafa baktığımızda şunu gördük ki hemen hemen her köyümüzde, her ilçemizde kimle temas ettiyse hepsi güzellikle, iyilikle yad etti. Bu kardeşimizin böyle bir güzelliğini ben paylaşmak istedim. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin. Genç yaşta vefat ettiği için Burdur'u hüzne boğdu. Şu anda Burdur'un tamamında bir hüzün var. DSİ camiamızda çalışkan, ilgili birini kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor” dedi.
DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin de, "Çok sevdiğimiz pırıl pırıl gencecik bir arkadaşımızı şantiyeden dönerken elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Acımız büyük çok, üzgünüz. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyorduk. Dokunduğu tüm köylüler, çiftçiler çok minnetle yad ediyorlar. Bir insan için herhalde en güzel şey bu olsa gerek, güzel hoş bir seda bırakıp ebediyete intikal etti. Allah rahmet eylesin çok üzgünüz. DSİ camiamız olarak çok üzgünüz. Cenaze namazına DSİ Genel Müdürümüz de katılacak. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Daha sonra Kılcı’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Sultandere Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından sevenleri ve ailesi tarafından ebediyete uğurlandı. Kılcı’nın cenazesine Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Kılcı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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