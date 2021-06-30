Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Karasenir Mahallesi D330 karayolu Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre göl istikametinden gelen 15 DM 634 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Tecik (58), kavşaktan sola dönmek isterken aynı istikamette giden İbrahim Aksoy yönetimindeki 15 DS 314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan motosiklette bulunan Ali Tecik yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü İbrahim Aksoy, “Ben sinyali açtım. Önümdeki araçta açtı. Kırmızı söndü yeşil yandı. Tam viraja girdik. Kamyonun olduğu yerde önüme bir anda çıktı” diyerek kazayı anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.